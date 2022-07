Il Messaggero in prima pagina: "Romagnoli-Lazio, ora sono lontani"

MilanNews.it

Titolo in prima pagina su Il Messaggero per la telenovela Romagnoli-Lazio che sembra ancora non essersi conclusa, nonostante i segnali positivi di ieri. Nel taglio alto del quotidiano generalista della capitale si legge questo: "Romagnoli-Lazio, ora sono lontani". I biancocelesti nella giornata di ieri hanno chiuso per il difensore del Verona Casale e il tempo ora stringe per l'ex capitano del Milan.