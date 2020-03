"Lega di Serie A: "Stop agli stipendi". Cina si teme il rientro delle star europee". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento al mondo del calcio in completo caos. La Lega lunedì proporrà all'Aic di interrompere i pagamenti degli ingaggi per il periodo di stop che, per ora, scade il 3 aprile. Il numero uno della Figc Gravina: "Non si mortifichi nessuno".