Il Messaggero: "Milan, ciao Europa. Ridono Roma e Toro"

"Milan, ciao Europa. Ridono Roma e Toro", si legge questa mattina sulle pagine de Il Messaggero. Fair play finanziario violato, il Tas esclude i rossoneri dall'Europa League. Giallorossi direttamente ai gironi, granata ripescati: faranno i preliminari.

"Pur nella profonda amarezza per il fatto che i nostri tifosi non potranno seguire la propria squadra nella prossima Europa League, il club riconosce e rispetta il Financial Fair Play. AC Milan prende atto che non c'è altra via che accettare le sanzioni per poter intraprendere un percorso di ritorno al pieno rispetto delle regole", il comunicato del club. Accogliendo l'esclusione dalla coppa europea, il Milan ha ottenuto in cambio la cancellazione della sentenza della Camera Giudicante del dicembre scorso sul triennio 2014-17 (necessità di raggiungere il break-even entro il 30 giugno 2021 pena l'esclusione per un anno dalle coppe) e l'interruzione del secondo procedimento ancora pendente per l'annata 2017-18. Non avendo fretta di fare plusvalenze entro domani, ora la cessione di Donnarumma al Psg potrà avvenire con più calma.