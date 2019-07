Il Messaggero: "Roma, nel mirino Malcom e Suso"

Il Messaggero oggi in edicola apre con il calcio già in prima pagina, in taglio alto: "Roma, nel mirino Malcom e Suso. Lotito: tutto fermo se resta Milinkovic". Calciomercato dunque protagonista sul quotidiano romano, con i giallorossi che stanno cercando di aggiungere fantasia e talento nel settore offensivo. La Lazio, viceversa, potrebbe vedere il suo mercato dipendere da Sergej Milinkovic-Savic: se non dovesse partire, i movimenti sarebbero limitati.