Il Messaggero: "Serie A, ancora niente allenamenti di gruppo. Intanto la Bundesliga fa ascolti da record"

"Serie A, ancora niente allenamenti di gruppo. Intanto la Bundesliga fa ascolti da record". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani: "Niente ritiro blindato ma se c'è un positivo tutta la squadra si chiude in ritiro. O meglio come espressamente scritto nel nuovo protocollo «da quel momento, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata». Che nella maggior parte dei casi sarà il centro sportivo. Ascolti record per la ripresa del campionato tedesco, anche se per qualcuno non è vero calcio".