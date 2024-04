Il Messaggero sugli eurorivali: "La Roma ha alzato il muro"

Questa mattina Il Messaggero, principale quotidiano generalista della Capitale, ha parlato della Roma che sarà avversaria del Milan in Europa League: gara di andata a San Siro giovedì alle 21, gara di ritorno sette giorni dopo alla stessa ora ma all'Olimpico. Quest'oggi il quotidiano romano approfondisce la solidità difensiva che i giallorossi hanno raggiunto con Daniele De Rossi alla guida. Il titolo, in tal senso, è eloquente: "La Roma ha alzato il muro". Nel sottotitolo viene chiarito: "La difesa di De Rossi non ha subito gol nelle ultime tre gare. Giovedì nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan servirà la compattezza mostrata nel derby".

Logicamente poi Il Messaggero prova a indovinare la formazione che manderà in campo De Rossi, in particolare a livello difensivo. I giallorossi saranno orfani di Evan N'Dicka che è squalificato. Allo stesso tempo è tornato a pieni giri Chris Smalling che potrebbe essere schierato un po' a sorpresa con Mancini. Chi ha fatto bene nel derby, come Celik e Angelino, spera in una riconferma anche se pare che Leonardo Spinazzola sia tra i favoriti per scendere in campo a San Siro.