Il Messaggero su De Rossi: "La Roma in crisi si affida al capitano"

E' crisi in casa giallorossa dopo il pesante 7-1 di Coppa Italia con la Fiorentina e domani all'Olimpico un altro complicato impegno con il Milan, diretto concorrente per il quarto posto. E' di questa che si parla in taglio alto su Il Messaggero: "La Roma in crisi si affida al capitano: dopo tre mesi torna in campo De Rossi".