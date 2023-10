Il messaggio di Cardinale: "Orgoglioso di carattere e grinta: è ciò di cui sono fatti i campioni"

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato un messaggio che Gerry Cardinale, direttamente di ritorno da un viaggio di lavoro in Medio Oriente, ha voluto lasciare al Milan dopo la vittoria incredibile di sabato sera a Marassi contro il Genoa. Queste le parole del manager americano che, nel post partita, ha scritto anche a Pioli per complimentarsi dei quattro anni sulla panchina rossonera: "La stagione è ancora all’inizio e i ragazzi continuano a consolidarsi come squadra. Sono però orgoglioso del carattere e della grinta che hanno dimostrato ieri sera in campo. Questo è ciò di cui alla fine sono fatti i campioni"