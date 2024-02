Il Milan a caccia dell'Europa League: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa sera parte la caccia del Milan all'Europa League, un trofeo che manca nella bacheca rossonera e che può essere un bell'obiettivo su cui concentrarsi da qui a fine stagione. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi questa mattina in edicola parlano ovviamente tutti dell'esperienza europea dei rossoneri che riparte oggi, dopo la cocente eliminazione dai gironi di Champions League che è maturata nella prima parte di questa stagione sportiva.

La Gazzetta dello Sport mette sotto la lente di ingrandimento Olivier Giroud che oggi va a caccia di un grande traguardo: "700 di questi Giroud". L'attaccante francese con la gara di questa sera raggiungerà le 700 presenze da professionista con i club, un traguardo di tutto rispetto. Il Corriere dello Sport, invece, in taglio laterale sfrutta le parole di Pioli pronunciate ieri in conferenza stampa e scrive: "Milan, obiettivo finale". Nel sottotitolo aggiunge un altro virgolettato del tecnico: "Nella nostra bacheca manca questa coppa: un motivo in più per arrivare in fondo". Infine Tuttosport ammonisce la squadra rossonera in taglio basso: "Milan, occhio al Rennes".