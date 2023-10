Il Milan a Genoa, l'Inter con il Bologna: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Prosegue il duello a distanza tra Milan e Inter in questa ottava giornata di campionato, prima della seconda sosta per le nazionali. I rossoneri saranno impegnati in casa del Genoa mentre i cugini nerazzurri ospitano il Bologna. Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia sulla squadra allenata da Pioli.

La Gazzetta dello Sport lancia l'indiscrezione di formazione: "Tentazione Jovic. Pioli rifà il Milan. Nuovo attacco contro il Genoa". Secondo la rosea il serbo potrebbe guadagnare il primo gettone da titolare questa sera a Marassi con Leao che andrebbe a sedersi in panchina. Il Corriere dello Sport titola: "Inter e Milan, riparte il derby", giocheranno prima i nerazzurri alle 15 e poi i rossoneri alle 20.45. Tuttosport invece recita: "Milan, trappola Gila". Il Diavolo contro l'ex attaccante rossonero Alberto Gilardino, ora tecnico del Genoa, che tanto bene sta facendo contro le grandi in questa stagione. Infine il QS che scrive: "Esame Genoa, c'è Chukwueze". Possibilità dal primo minuto per l'esterno nigeriano che ha bisogno di sbloccarsi.