Il Milan a Lecce, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan oggi sarà a Lecce per dare continuità anche in campionato dopo la vittoria in Champions: la vittoria in Serie A manca da oltre un mese, quando i rossoneri espugnarono Marassi contro il Genoa. Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale riprende le parole di Dejan Savicevic, grande ex rossonero: "Leao è top mi ricorda qualcuno...". Poi la rosea sottolinea la novità di formazione più importante: "Chukwueze titolare". Il Corriere dello Sport invece, in taglio basso, si concentra su Olivier Giroud e scrive: "Milan, il giorno di Giroud". Dopo aver ritrovato il gol in Champions, oggi il francese festeggia le cento presenze con il Diavolo. Il QS dedica ampio spazio ai rossoneri e scrive: "Euro Milan, sosta vietata. Dal Psg a Lecce, Pioli cerca la contionuità".