Il Milan affronta Sheva, Corriere della Sera: "La sfida degli affetti"

Il Corriere della Sera la definisce “la sfida degli affetti”, e non potrebbe essere altrimenti visto il legame indissolubile tra Andriy Shevchenko, attuale tecnico del Genoa, e il Milan, che stasera si ritroveranno di fronte a San Siro. Nel 2003 - osserva il quotidiano -, quando i rossoneri conquistarono la loro ultima Coppa Italia, l’ucraino era in campo. Oggi rischia la panchina (una sconfitta potrebbe costargli l’esonero), ma il Milan non può fare sconti nemmeno a una leggenda come lui.