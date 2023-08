Il Milan batte l'ES Sahel, Tuttosport: "Loftus-Cheek, tripletta per Pioli"

Nel pomeriggio di ieri il Milan ha disputato la sua penultima amichevole (l'ultima per i titolari) contro i tunisini dell'ES Sahel, a Milanello. Il risultato di 4-0 ha consegnato ai rossoneri, a 8 giorni dall'inizio del campionato, un Ruben Loftus-Cheek in grandissimo spolvero. L'inglese ha infatti segnato tre gol. Per questo oggi Tuttosport titola così: "Loftus-Cheek, tripletta per Pioli". L'ex Chelsea ha messo in mostra le sue doti da incursore che Stefano Pioli ha in mente di cavalcare nell'arco della stagione. Bene anche l'altro arrivo da Londra, Christian Pulisic, autore di due assist proprio per Loftus.