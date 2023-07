Il Milan cambia pelle, dal 4-2-3-1 al 4-3-3. La Gazzetta: "Il mio Milan più tosto"

Nell'amichevole di ieri con il Lumezzane si sono visti i primi cambiamenti tattici che Pioli aveva annunciato nella sua prima conferenza stampa stagionale. Il passaggio da 4-2-3-1 a 4-3-3 è così cominciato. Tanto che la Gazzetta dello Sport oggi ci dedica un approfondimento e scrive: "Il mio Milan più tosto". Nell'occhiello si legge: "Centrocampo a tre, fisicità e due esterni offensivi.

Pioli cambia il Dna". E di fatto è stato così ieri: Pulisic e Messias sulle fasce, Pobega e Loftus con i loro muscoli a centrocampo ad affiancare Krunic. Ma ieri era solo un assaggio: oggi il Milan parte per gli Stati Uniti e le tre partite di lusso contro Real, Juve e Barcellona potranno essere un ottimo laboratorio per sperimentare e far amalgamare bene vecchi e nuovi rendendoli tutti partecipi delle nuove idee.