Il Milan cerca un sostituto di Theo, Tuttosport: "Attenti ad Hartman"

Nella giornata di ieri Tuttosport ha parlato di Theo Hernandez, affrontandone i problemi di rendimento in questo avvio di stagione e sottolineando l'opportunità che se arrivasse un'offertona irrinuanciabile in estate, si potrebbe anche pensare a una separazione delle strade. Discorsi troppo prematuri ancora come invece non lo sono quelli su un possibile sostituto del francese, che serve sia se Theo rimarrà a vita in rossonero, sia se ne dovesse andare domani. Tuttosport scrive: "Attenti ad Hartman". Quilindschy Hartman, 22 anni e olandese del Feyenoord, sarebbe entrato nella lista degli obiettivi rossoneri.

Al momento il giocatore rimane più un'opzione B: il preferito è Juan MIranda con i rossoneri che hanno intavolato una trattativa con il Betis.