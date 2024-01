Il Milan ci proverà per Zirkzee, Gazzetta: "Tecnica e carattere, Joshua piace a tutti"

In estate il Milan farà un grande colpo in attacco e un nome che sta scalando la classifica dei consensi in casa rossonera è quello di Joshua Zirkzee, che sabato a San Siro ha stregato tutti con la sua qualità. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così stamattina: "Tecnica e carattere, Joshua piace a tutti. Il Milan ci proverà, sarà asta in estate".

In via Aldo Rossi sono rimasti stregati dal giovane attaccante olandese su cui però c'è la forte concorrenza delle squadre inglesi. Attenzione poi alla sua situazione contrattuale, con il Bayern Monaco che potrebbe avere un ruolo decisivo: i tedeschi potrebbero infatti riacquistarlo dal Bologna per 40 milioni di euro e poi rivenderlo a cifre più alte.