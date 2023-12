Il Milan e discontinuo, il Giornale: "E Pioli uomo solo senza Cardinale e Ibra"

Questa mattina Il Giornale ha presentato la sfida tra Milan e Sassuolo nell'ottica dei rossoneri e soprattutto di Stefano Pioli che questo pomeriggio si gioca tutto a livello di futuro sulla panchina del Diavolo. Il titolo scelto dal quotidiano generalista recita: "Milan dalla doppia vita. E Pioli uomo solo senza Cardinale e Ibra".

Da una parte c'è il fatto innegabile che il Milan sia troppo discontinuo in questa stagione: alterna risultati positivi e incoraggianti, a prestazioni deludenti e sconcertanti. A questo si deve aggiungere una difesa in difficoltà per tutto il 2023 e un rendimento casalingo con il Sassuolo da mani nei capelli. Dall'altra parte c'è la solitudine di Pioli in questi giorni post natalizi: l'allenatore ha lavorato a Milanello senza Ibra e Cardinale, impegnati altrove.