Il Milan e i tre mediani, Tuttosport: "Il triangolo magico salvagente per Pioli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica contro il Napoli, il Milan è tornato a schierare in campo i tre mediani (Tonali, Bennacer e Krunic). Su questo tema, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Il triangolo magico salvagente per Pioli". Com'era già successo l'anno scorso nel momento decisivo della stagione, il tecnico milanista è tornato ad affidarsi ad un centrocampo con un uomo in più e questa scelta ha fatto bene anche all'attacco, in particolare a Leao e Diaz.