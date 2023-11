Il Milan guarda alla linea verda, il CorSport: "Popovic, il colpo di capodanno"

Il Milan cercherà rinforzi in attacco già a gennaio ma intanto tenta di assicurarsi un giovane talento su cui ci sono già gli occhi di diversi club d'Europa: Matija Popovic, 17enne del Partizan Belgrado. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così in merito: "Popovic, il colpo di capodanno". Il classe 2006, che a gennaio compie 18 anni, vede il suo contratto scadere proprio il 31 dicembre e la sua volontà a non rinnovarlo ha fatto scatenare l'asta.

Il Milan si è mosso con grande anticipo grazie a Moncada e D'Ottavio e, anche se bisogna aspettare la firma per dare le cose per fatte, i rossoneri sono ormai in posizione di sparo. Un colpo in prospettiva: per il giovane serbo pronto un quinquennale. Può giocare anche da esterno e trequartista e su di lui ci sono Real, Barcellona e Dortmund su tutte.