Il Milan non si fa sorprendere: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan non si fa sorprendere. La serata di Praga dei rossoneri si può tranquillamente riassumere così e leggere questa frase con un duplice significato. Da una parte i rossoneri non si sono fatti prendere alla sprovvista dall'atteggiamento aggressivo dello Slavia e dell'Eden Arena, dall'altra la squadra di Pioli è riuscita a isolarsi dalle questione extra-campo e giocare serenamente senza avere nessun tipo di influenza rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore a livello societario. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport scrive in primo piano: "Milan da padrone. Tris a Praga. Nell'urna ora i rischi sono derby e Liverpool". Quindi la rosea aggiunge sull'inchiesta: "E' caccia all'uomo di RedBird che tratta con gli arabi". Il Corriere dello Sport si concentra a livello generale su tutte le italiane che hanno passato il turno di Europa e Conference League, oltre al Milan anche Roma, Atalanta e Fiorentina, e titola: "Inglesi no, please". Il riferimento è al sorteggio di oggi dove gli spauracchi in Europa sono Liverpool e Leverkusen, mentre in Conference l'Aston Villa. Sul Milan: "A Praga, il Milan travolge 3-1 lo Slavia: segnano Pulisic, Loftus-Cheek e Leao". Infine c'è Tuttosport che scrive: "Milan oltre i guai. Pulisic-Leao show". Nel sottotitolo, sempre in taglio laterale: "Slavia in 10 dal 20': tutto facile. Maignan botta al ginocchio. Furlani sull'inchiesta: "Il Milan è di RedBird"".