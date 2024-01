Il Milan non si ferma, il CorSport: "In pressing su Brassier"

Dopo aver riportato Matteo Gabbia agli ordini di Pioli, e dopo aver trovato l'intesa con il Verona per Filippo Terracciano, pare che il Milan non voglia fermarsi. Il Diavolo si è portato a casa un centrale difensivo e un laterale/mezzala: serve almeno un altro difensore. L'assenza dei tre titolari Kalulu, Thiaw e Tomori peserà ancora per diverse settimane e Pioli ha bisogno di uomini.

Per questo oggi il Corriere dello Sport titola: "Milan in pressing su Brassier". La dirigenza milanista si muove con forza per Lilian Brassier, difensore 24enne del Brest che viene attualmente valutato 12 milioni dal club francese: l'obiettivo della squadra di Furlani è quello di abbassare le pretese dei transalpini che, dal canto loro, non hanno urgenza di vendere.