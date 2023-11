Il Milan ospita la Fiorentina, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oggi torna il campionato e il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina. I rossoneri mancano da quasi due mesi alla voce vittoria, era il 7 ottobre e si giocava a Marassi contro il Genoa. Oggi la squadra di Pioli, nonostante le moltissime defezioni - specialmente in attacco - si ritroverà a sfidare una Viola in fiducia e un allenatore, Vincenzo Italiano, che ha sempre dato filo da torcere al Diavolo negli ultimi tre anni, sia alla guida dello Spezia che sulla panchina della Fiorentina. Ecco le aperture dei principali quotidiani sportivi in prima pagina.

La Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, scrive così: "Milan rischiatutto". Il sottotitolo poi chiarisce: "Pioli deve solo vincere. Tridente d'emergenza (e Camarda in panchina)". Una partita fondamentale per i rossoneri che non possono più sbagliare in campionato se non vogliono perdere altro terreno dal duo di testa: bisognerà provarci con tantissime defezioni. Il Corriere dello Sport fa leva proprio sulle assenza in casa rossonera: "Pioli senza Giroud, Leao e Kjaer. Occasione viola". E poi nel sottotitolo si legge: "Forse il baby Simic in difesa. Attacco affidato all'ex Jovic. Italiano con Gonzalez e Nzola". Infine il QS che scrive: "Esame Viola senza più alibi. Baby Camarda per il riscatto". Sulla panchina del Milan siederà anche il 15enne Francesco Camarda, attaccante talentuosissimo cresciuto nel settore giovanile del Diavolo che sta bruciando tutte le tappe.