Il Milan preferisce Brassier a Kouassi, Tuttosport: "Ma il Brest spara alto"

Dopo aver fatto rientrare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal con sei mesi d'anticipo e aver acquistato un jolly come Filippo Terracciano dal Verona, la dirigenza rossonera vuole mettere l'accento andando a puntellare ancora il reparto difensivo che è orfano dei tre giocatori che sono partiti come titolari in questa stagione: Tomori, Thiaw e Kalulu.

Tuttosport questa mattina titola: "Brassier il preferito ma il Brest spara alto. Kouassi l'alternativa". I nomi sono questi due: Lilian Brassier del Brest, classe 1999, e Tanguy Nianzou Kouassi del Siviglia, classe 2002. Il Milan preferisce il primo ma il club francese, attualmente terzo in Ligue 1, non vuole privarsi tanto facilmente di uno dei suoi giocatori migliori: le richieste sono troppo alte rispetto a quanto vorrebbe spendere il Milan. Per questo motivo si monitora la situazione di Kouassi a Siviglia: potrebbe rivelarsi un'opportunità in prestito con diritto di riscatto.