Il Milan punta su Theo e Giroud, la Gazzetta: "Gli spaccaNapoli"

Domani sera il Milan sarà atteso dal big match contro il Napoli, che si giocherà alle 20.45 a San Siro. Gara importante per i rossoneri, non solo per consolidare il posto Champions, ma anche per proiettarsi con fiducia alla gara di andata del playoff di Europa League previsto per giovedì. La Gazzetta dello Sport questa mattina prova a indovinare gli assi nella manica di Stefano Pioli e titola così: "Gli spaccaNapoli. Giroud garanzia gol, Theo scappa a sinistra. Milan, le carte vincenti".

Nel sottotitolo sono specificate le qualità dei due francesi a cui viene aggiunto, ovviamente, anche Rafa Leao: "Il Napoli è la vittima italiana preferita di Olivier con 6 reti. Theo uomo assist e Leao cerca uno show in stile Champions". In particolare Olivier Giroud quando vede Napoli si esalta: sei reti totali, cinque totali messe a segno con il Milan (doppietta nella gara d'andata) e una con la maglia dell'Arsenal. Sulla fascia sinistra si spinge con il turbo di Theo e Rafa che sembrano aver ritrovato i giorni migliori.