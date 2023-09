Il Milan sbanca l'Olimpico: le prime pagine dei giornali sportivi

vedi letture

Il Milan ha vinto anche la sua terza partita di campionato, all'Olimpico contro la Roma. Oggi, sui principali giornali sportivi italiani, viene giustamente celebrato il successo degli uomini di Pioli. La Gazzetta dello Sport titola scrivendo: "Magico Milan" e poi continuando nel sottotitolo "Leao super gol, il Diavolo vola. Lukaku non basta". Il Corriere dello Sport invece si concentra su uno dei protagonisti assoluti: "Leao meravigliao". Per Tuttosport invece è: "Strapotere Milan e arriva anche Jovic". Infine il QS scrive in primo piano: "Zampata di Leao, il Milan corre".