Il Milan scalda i motori, il CorSport: "Super tridente con Chukwueze e Leao"

Il Milan è a poco più di una settimana dall'esordio in campionato contro il Bologna. I rossoneri giocheranno oggi in amichevole contro i tunisini dell'Etoile du Sahel e domattina contro il Novara. Due occasioni importanti per Pioli per provare ancora una volta tutti i nuovi arrivati, soprattutto in attacco.

Per questo motivo il Corriere dello Sport oggi titola: "Super tridente con Chukwueze e Leao". Ci si aspetta molto dal nigeriano arrivato dal Villarreal e sicuramente in una di queste due partite Pioli lo schiererà da titolare: l'obiettivo potrebbe essere farlo arrivare pronto per l'esordio del Dall'Ara e schierare un attacco veloce con Leao da una parte e Chukwueze dall'altra. In tutto questo, come è ovvio, l'allenatore rossonero punterà moltissimo anche su Pulisic e Okafor.