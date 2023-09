Il Milan si avvicina al derby, CorSport: "Certezza Leao. Conto aperto con Sommer"

Il Corriere dello Sport decide di raccontare l'avvicinamento al derby del Milan, parlando del suo protagonista più forte e rappresentativo: Rafael Leao. Questo il titolo scelto dal giornale sportivo: "Certezza Leao. Conto aperto con Sommer". I rossoneri sono chiamati al riscatto contro l'Inter dopo quattro partite perse in successione senza segnare neanche un gol.

Contro i cugini l'ultima rete è stata proprio di Leao, più di un anno fa. Il portoghese è la pedina inamovibile del tridente di Stefano Pioli e sarà come sempre lui a dover tentare di spaccare la partita. Nella porta avversaria troverà Sommer che ha già battuto negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e che in queste prime tre giornate è riuscito a mantenere la porta inviolata.