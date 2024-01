Il Milan si lecca le ferite dopo il Bologna. Il Giornale: "I timori di Pioli"

Al termine della partita tra Milan e Bologna, terminata sul punteggio di 2-2, Stefano Pioli si è presentato ai microfoni e ha espresso una sua paura: "Lunedì dovrò parlare a lungo con la squadra perché ho timore che questo risultato possa lasciare il segno". Non è difficile volare con la mente a quel Milan-Roma di un anno fa, ma non è neanche difficile pensare al fatto che Pioli dovrà tirare fuori tante motivazioni da questo gruppo, a cui è rimasta solo l'Europa League per dare un senso a questa stagione.

Per questo Il Giornale questa mattina parla così delle paure del tecnico rossonero: "Contraccolpo post Bologna. I timori di Pioli". Secondo chi scrive il pezzo, Franco Ordine, un primo punto interrogativo riguarda la difesa perforata troppo facilmente: 25 gol subiti in 22 partite è un dato troppo deludente. Una fragilità che ha origini tattiche ma anche psicologiche. C'è poi il flop dei rigori da affrontare: la prossima volta che il Milan ne avrà uno, ci sarà un maggiore carico emotvo.