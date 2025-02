Il Milan sogna con il 10 e il 7, la Gazzetta: "Diavolo, che coppia"

La coppia Rafael Leao-Santiago Gimenez, il numero 10 e il numero 7 del Milan, fa già sognare i tifosi rossoneri. Ieri la vittoria in casa sull'Empoli porta proprio le loro due firme: quinto gol in campionato per il portoghese in questa stagione e gol all'esordio in Serie A per il centravanti messicano. C'è una cosa in comune: l'autore dell'assist è stato in entrambe le occasioni Christian Pulisic. Oggi la Gazzetta dello Sport elogia il nuovo duo offensivo del Milan e titola: "Diavolo, che coppia".

Quindi si legge: "Leao oltre il dolore. Gimenenz già in volo". Poi una parafrasi delle dichiarazioni dello stesso messicano: "Milan, ora spingi". Per il portoghese, invece, ingresso in campo nonostante il male alla caviglia che di fatto lo aveva escluso dalla lista dei titolari, visti e considerati anche i tanti impegni. Al di là del dolore e della pioggia, Rafa è entrato ed è stato decisivo con un gol non sicuramente che fa parte del suo repertorio: due segnali che la testa c'è, in tutti i sensi. Scrive la rosea: "Il portoghese decisivo entrando dalla panchina per la seconda volta consecutiva".