Il Milan sogna Zirkzee, Tuttosport: "Sarà un difficile e lungo assalto"

Venerdì sera il Bologna ha aperto l'ultimo turno del girone d'andata di Serie A, pareggiando con il Genoa in casa. Allo stadio Dall'Ara era presente anche Geoffrey Moncada, direttore dell'area tecnica del club rossonero. La mente dei rossoneri è subito partita con un viaggio: da vedere c'era Joshua Zirkzee, uno dei nomi principali sulla lista per essere l'attaccante rossonero del futuro. Sul taccuino anche altri profili rossoblù come Calafiori e Ferguson.

Rimanendo in tema Zirkzee-Milan, oggi Tuttosport titola così: "Zirkzee: sarà un difficile e lungo assalto". Già oggi, a gennaio, si preannuncia come una trattativa pesante. L'interesse dei rossoneri è precedente anche a questa stagione e oggi il prezzo dell'olandese è in crescita costante, ancora non si può prevedere quale livello avrà toccato quest'estate. Tra l'altro il Bologna dovrà corrispondere il 50% della rivendita al Bayern Monaco, quindi proverà a incassare quanto più possibile. Il Milan potrà giocarsi la carta Alexis Saelemakers come pedina di scambio, per abbassare il prezzo: il suo riscatto vale 12 milioni.