Il Milan stecca ancora, il Corriere della Sera: "Flop pesante"

vedi letture

"Milan, flop pesante", con queste semplici ma significative parole il Corriere della Sera titola questa mattina in merito alla sconfitta del Milan in casa contro l'Udinese. Un'altra legnata emotiva dopo le sconfitte con Juve e Psg, oltre che il pareggio subito in rimonta a Napoli.

Ieri c'è stato un vero e proprio crollo rossonero con la squadra di Stefano Pioli che è uscita dal campo, sia nel primo che nel secondo tempo, tra gli assordanti fischi di San Siro. La mossa della doppia punta si è dimostrata un totale buco nell'acqua e anche Leao, che pure prova a rianimare l'elettrocardiogramma piatto dei rossoneri, continua a non incidere.