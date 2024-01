Il Milan studia il colpo in difesa. Il CorSport: "Chalobah in prestito alla Tomori"

vedi letture

Il Milan vuole completare il suo mercato. Su indicazione dello stesso Stefano Pioli, che ne ha parlato alla vigilia di Udinese-Milan, i rossoneri vogliono affondare su un difensore centrale, in modo da completare il reparto difensivo che è sguarnito a causa degli infortuni. In tal senso l'ultimo nome forte è quello di Trevoh Chalobah.

Oggi il Corriere dello Sport ha parlato della trattativa che potrebbe nascere tra Milan e Chelsea. Il titolo dice: "Chalobah in prestito alla Tomori". Come tre anni fa per il numero 23 del Milan, anche quest'inverno si potrebbero imbastire dei discorsi su un'operazione in prestito con diritto di riscatto da valutare eventualmente in estate. Questo sarebbe il pro dell'opportunità di mercato, il contro è il fatto che Chalobah non è mai sceso in campo quest'anno perché reduce da un infortunio al ginocchio.