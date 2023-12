Il Milan torna a vincere, la Gazzetta: "Basta Pulisic-gol"

vedi letture

Il Milan torna a vincere dopo lo stop in casa dell'ultima classificata Salernitana: a farne le spese è il Sassuolo che a San Siro non perdeva da quando sulla panchina del Diavolo sedeva Rino Gattuso. Non una prestazione scintillante dei rossoneri a cui basta il guizzo di Pulisic, tanto che la Gazzetta dello Sport questa mattina non può che titolare così: "Il Milan c'è, basta Pulisic-gol".

Nell'occhiello si parla sia di Pioli che di Leao, che hanno vissuto sentimenti contrastanti: "Pioli batte il Sassuolo, fantasmi allontanati ma San Siro fischia Leao". Poi si prosegue nel sottotitolo: "I rossoneri restano da soli al terzo posto e hanno 5 punti sul Bologna quinto. Rafa è trasparente, per la svolta definitiva serve anche lui".