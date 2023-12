Il Milan vince, fischi a Leao. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan è tornato alla vittoria nel penultimo giorno dell'anno, contro il Sassuolo, match valido per la penultima giornata del girone di andata che i rossoneri concluderanno tra una settimana al Castellani di Empoli. Una vittoria sporca per il Diavolo ma pur sempre una vittoria: il gol di Pulisic aiuta Pioli e Rafa Leao esce accompagnato da alcuni fischi. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport si concentra soprattutto sull'episodio con protagonista Leao: "Il Milan risale Leao no". Non una prestazione scintillante del portoghese che deve evidentemente ritrovare la forma migliore dopo l'infortunio. Il Corriere dello Sport invece si concentra di più su Pioli che aveva e ha tutti i riflettori addosso: "Pulisic, il salvapioli". Nel sottotitolo: "L'esterno americano ancora decisivo, il tecnico allontana la crisi. Contestato Leao". Quindi Tuttosport che recita: "Pioli respira ma è caso Leao".