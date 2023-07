Il Milan vuole l'8° colpo, la Gazzetta: "Musah sempre più vicino"

Il Milan vuole chiudere al più presto anche per un nuovo centrocampista con Yunus Musah che rimane obiettivo centrale nelle intenzioni del team mercato rossonero. C'è da scardinare il muro del Valencia ma, come riportato da MilanNews.it (QUI), si sono registrati alcuni segnali di apertura dalla Spagna. La Gazzetta dello Sport, intanto, è sicura: "Musah sempre più vicino: altro affare da 20 milioni".

Da via Aldo Rossi mettono sul piatto, così come per altri acquisti di quest'ultimo mese, 20 milioni di euro di parte fissa. Se si concretizzasse, Musah sarebbe l'8° colpo del mercato rossonero.