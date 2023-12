Il momento del Milan tra Europa e infortuni: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il momento attuale del Milan si può riassumere con due semplici parole: Europa e infortuni. I rossoneri hanno conquistato un biglietto per la campagna continentale anche nella seconda parte di stagione, seppure in una competizione meno ambita della Champions, e ieri sono stati fatti i sorteggi dei playoff. Intanto però il Diavolo deve fronteggiare i soliti infortuni che lo stanno limitando oltremodo. Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport si occupa dei rossoneri in taglio basso e affronta proprio questa dicotomia: "Il Milan investe in euro". Non si parla tanto del mercato, che comunque dovrebbe portare qualcosa, ma del fatto che la squadra di Pioli crede di poter fare bene anche in Europa League, specie dopo il sorteggio contro una squadra sulla carta abbordabile. Infatti nel sottotitolo si legge: "Dall'urna un aiutino per andare avanti, ma quanti infortuni". Su Tuttosport il focus è tutto sugli infortuni e si legge in taglio laterale: "Guai Milan. Troppi infortuni. Cardinale s'infuria". Nel sottotitolo viene specificato: "I casi sono saliti a 29 con Pobega e Okafor: Pioli o lo staff, a giugno qualcuno salterà".