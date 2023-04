Il Napoli sorride, Tuttosport titola: "Il ritorno di Osimhen"

Ci sono buone notizie in casa Napoli in vista del ritorno dei quarti di Champions League che martedì si giocheranno al Maradona, Tuttosport infatti titola: "Un sorriso: il ritorno di Osimhen". Il centravanti Victor Osimhen , assente per infortunio sia in campionato che due giorni fa, è deistinato a recuperare per la gara di ritorno contro il Milan.

I rossoneri, dunque, avranno un grattacapo in più a cui far riferimento. Spalletti, che dopo la gara di San Siro, ha confermato la presenza del nigeriano per il ritorno al 100%, potrebbe però decidere di non convocarlo per la sfida di domani in campionato contro il Verona per farlo recuperare totalmente.