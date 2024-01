Il nome nuovo della Gazzetta per la difesa del Milan: "Piace Adarabioyo"

Il Milan, dopo aver riportato a casa Gabbia e aver acquistato il jolly Terracciano dal Verona, ora si mette alla ricerca di un altro difensore centrale puro che possa venire a colmare il vuoto lasciato da tutti gli infortunati rossoneri. In questo senso la Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto un nome nuovo: si tratta di Tosin Adarabioyo.

La rosea scrive: "Occhio su Adarabioyo del Fulham. Piace il centrale inglese". Adarabioyo è un classe 1997 del Fulham che sarebbe finito nel mirino rossonero, non tanto per questa sessione di gennaio, ma per il mercato estivo. Il calciatore, infatti, va in scadenza di contratto al termine di questa stagione e potrebbe essere una soluzione a parametro zero. Adarabioyo è cresciuto nel Manchester City.