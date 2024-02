Il Psg guarda in Italia, Braida vota Pioli: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi si parla anche di Milan. Nello specifico si parla del futuro con le voci sul mercato in uscita ma anche su chi sarà il prossimo allenatore rossonero al termine di questa stagione. La notizia più rilevante viene riportata dalla Gazzetta dello Sport che "spaventa" Milan e Napoli, descrivendo gli obiettivi del Paris Saint-Germain per la prossima sessione estiva di mercato, con Mbappè ormai promesso sposo del Real Madrid. A finire nel mirino dei francesi sono rispettivamente Rafael Leao e Victor Osimhen. Questo il titolo in taglio basso della rosea: "Mbappè al Real scatena il mercato. Osi e Leao, il Psg fa sul serio". Nel sottotitolo viene anche riportato: "Assalti d'oro a suon di clausole. Il Milan: se l'offerta è folle...".

Nella prima pagina di Tuttosport, invece, il protagonista è l'ex dirigente rossonero Ariedo Braida che ha concesso un'intervista esclusiva al quotidiano di Torino. Nella sua chiacchierata ha anche preso le difese di Stefano Pioli, come viene riportato in primo piano, in taglio basso: "Yildiz da Golden Boy. Milan, tieniti stretto Pioli". Poi una battuta anche sugli algoritmi: "Algoritmi? Ma va'!". Infine il Corriere dello Sport propone una riflessione sulla classe arbitrale italiana e mette sul banco degli imputati il designatore di A e B Gianluca Rocchi: "Qualcuno vuole la testa di Rocchi?". Nel sottotitolo: "L'Aia è nel caos: due gruppi si fanno la guerra e cambiare designatore non servirebbe a nulla. E la Figc che fa? Ha altre urgenze".