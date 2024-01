Il punto della Gazzetta sul mercato: "Gabbia ci siamo. Lenglet in attesa. Krunic è un caso"

Quest'oggi si apre ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. La finestra "di riparazione" durerà fino alle ore 20 del prossimo 1° febbraio. Il Milan, viste le lacune e l'emergenza causata dagli infortuni, dovrà trovare il modo di essere protagonista. Per questa la Gazzetta dello Sport questa mattina propone un punto sul mercato rossonero: "Gabbia ci siamo: ritorno in difesa. Lenglet in attesa. Krunic è un caso".

Matteo Gabbia sarà il primo rinforzo per il Diavolo: comodo perchè si tratta di un semplice rientro dal prestito, che non prevederà tempi lunghi di ambientamento ma potrà essere sfruttato fin da subito. Tra oggi e domani, scrive la rosea, l'italiano atterrerà a Milano. Là dietro non può bastare solo Gabbia come rinforzo: per questo si monitora costantemente Clement Lenglet. Il francese milita nell'Aston Villa in prestito dal Barcellona: non sarà facile convincere gli inglesi che nell'ultimo periodo hanno iniziato a usarlo di più ma neanche i blaugrana a fare sconti sullo stipendio o sulla formula. Infine c'è il caso Krunic: il bosniaco è finito in fondo nelle gerarchie e contro il Sassuolo ha lamentato un problema alla schiena declinando l'invito a entrare in campo. Il Fenerbahce sta alla finestra ma il Milan aspetta l'offerta consona.