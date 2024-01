Il punto di Tuttosport: "Non solo Pioli: c'è chi si gioca il Milan"

Nell'ultimo periodo si è parlato spesso di Stefano Pioli e di quanto mai come in questa stagione la sua posizione come tecnico del Milan sia stata messa in dubbio e rimane in dubbio per il futuro. Ma non è il solo in casa rossonera che lavora per quello che verrà. Questa mattina Tuttosport ha analizzato la rosa del Diavolo alla ricerca di quei giocatori che in questo girone di ritorno si giocheranno la permanenza o quasi. Il titolo del quotidiano recita così: "Non solo Pioli: c'è chi si gioca il Milan".

Ci sono delle certezze come Maignan, Theo, Tomori e Leao che sono leader tecnici e non solo: la loro permanenza però potrebbe vacillare davanti a offerte irrinunciabili, stile quella arrivata per Tonali durante la scorsa estate. Tra Kalulu e Thiaw, come viene riportato, se si dovesse scegliere qualcuno da sacrificare, questo sarebbe il primo. E poi ci sono tanti giocatori dal futuro incerto: da Gabbia a Pobega, arrivando ai due attaccanti Giroud e Jovic. Il serbo si giocherà tutto nei prossimi cinque mesi, il francese deciderà con calma in base alle sue sensazioni. Il reparto più solido, al netto di qualche giovane che potrebbe partire in prestito, sembra essere il più solido e non è strano dato che è stato quello più toccato la scorsa estate.