Il punto di Tuttosport sul mercato in uscita: "Progetto Milan, le cessioni per costruire"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tuttosport nell'edizione in edicola questa mattina fa il punto sul mercato rossonero in uscita, titolando così: "Progetto Milan, le cessioni per costruire". Accanto ad alcune entrate che necessariamente ci saranno e avranno l'obiettivo di rinforzare la rosa rossonera, in via Aldo Rossi si pensa anche a creare dello spazio cercando di piazzare alcuni giocatori che sono ritenuti ormai degli esuberi. I primi due nomi che saltano all'occhio sono quelli di Ante Rebic e Divock Origi.

Ma sulla destra anche uno tra Messias o Saelemaekers potrebbe salutare per far spazio a un nuovo, possibile, innesto in quel ruolo. Altri due che potrebbero lasciare sono Yacine Adli, che ha trovato pochissimo spazio quest'anno, e Charles De Ketelaere per il quale, però, il discorso è molto più complesso: in soldoni, se arrivasse una proposta che facesse rientrare il Milan dell'investimento di un anno fa, questa verrebbe presa in serissima considerazione.