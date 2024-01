Il QS analizza i problemi del Milan: "La difesa si scopre fragile"

Nel giorni post pareggio contro il Bologna, uno dei temi più dibattuti in casa Milan sono i troppi gol subiti dai rossoneri che con le due reti incassate dai rossoblù hanno toccato 25 gol presi in 22 gare di Serie A (36 totali in 30 partite stagionali). Un dato di certo poco onorevole e che deve aprire delle importanti riflessioni sia sulla tenuta mentale che su quella tattica.

Il QS questa mattina ha cercato di analizzare questo problema per il Diavolo e ha titolato così: "Milan, un guaio per Pioli. La difesa si scopre fragile". Nel sottotitolo viene aggiunta un poì di carne al fuoco: "I numeri della retroguardia preoccupano: 25 gol subiti in 22 gare di campionato. Il motivo: la squadra cala di lucidità quando il risultato sembra al sicuro".