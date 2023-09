Il QS apre con Lautaro Martinez e Giroud: "Facce da gol. È fantaderby"

“Facce da gol. È fantaderby”. Così il Quotidiano Sportivo, in apertura, verso la stracittadina di Milano, in programma domani fra Inter e Milan, pronte a scontrarsi per la testa della classifica. Una sfida nella sfida anche per i due bomber: Lautaro Martinez e Olivier Giroud, per il “trono”, come sottolinea il quotidiano.