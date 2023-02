Il QS apre così: "Milan, ora Pioli vuole rilanciare De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il QS questa mattina ha aperto così in taglio basso sulla squadra rossonera: "Milan, ora Pioli vuole rilanciare De Ketelaere". Il belga sta prolungando il suo momento negativo in questa prima stagione a Milanello e ha bisogno di una scintilla per ritrovarsi. Contro l'Atalanta domenica sera, il tecnico rossonero potrebbe decidere di schierarlo un po' a sorpresa dal primo minuto.