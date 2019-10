Il QS e il sogno di Pioli: "Io credo alla Champions"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per la crisi del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione, che si sofferma sulla presentazione del nuovo allenatore. "Il sogno di Pioli: ‘Io credo alla Champions’", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Ma Gazidis frena". Sempre nel corso della conferenza stampa svoltasi ieri a Casa Milan, l’amministratore delegato ha affermato: "Senza Elliott noi in Serie D".