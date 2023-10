Il QS è sicuro: "L'Atalanta riscatterà De Ketelaere a giugno"

Charles De Ketelaere sta vivendo la sua seconda stagione in Serie A e lo sta facendo a Bergamo, lontano dai tanti riflettori e in un luogo in cui sembra potersi esprimere meglio. Il QS questa mattina parla del futuro del belga e lo fa ostentando sicurezza. Il titolo recita: "L'Atalanta riscsatterà De Ketelaere".

Secondo quanto riportato il club bergamasco avrebbe già deciso per la conferma del classe 2001. Gasperini crede molto in Charles e ritiene possa diventare un top player nel suo ruolo, da seconda o prima punta. Se le cose dovessero essere confermate, dopo il prestito oneroso, l'Atalanta dovrebbe corrispondera ai rossoneri una cifra pari a 23 milioni più 4 di bonus.