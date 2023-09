Il QS elogia Rafa Leao: "Tornado. Il Milan sulle sue spalle"

Rafael Leao questa mattina, sui quotidiani sportivi, è elogiato in lungo in largo. Non è da meno il QS che lo indica come un "tornado" e poi di seguito titola: "Il Milan sulle sue spalle". La prestazione dell'Olimpico ha realmente aperto le porte della stagione del portoghese che, nelle prime due giornate, è sembrato acclimatarsi nella nuova stagione. Al di là degli aspetti tecnici e fisici, sempre strabilianti, è la maturità che sta impressionando nonostante il numero 10 sulle spalle.

"Ho scelto il 10 per dimostrare che posso meritarlo. Sono più presente", ha dichiarato Rafa dopo la vittoria di Roma. Gli ha fatto eco Pioli: "La sua crescita mentale per me è evidente".