Il QS in apertura: "Camarda al bivio. Ritrova il gol ma gioca poco"

Tra i tanti errori di questa stagione c'è anche la rivedibile gestione di un talento come Francesco Camarda. Partito come pilastro del progetto di Milan Futuro, a fronte dell'incertezza legata alle condizioni di Luka Jovic il classe 2008 è stato promosso in pianta stabile in prima squadra, non trovando però lo spazio sperato complice anche la concorrenza di giocatori come Abraham, Morata prima e Gimenez poi.

In merito alla rivedibile gestione del classe 2008, Il QS ha questa mattina titolato: "Camarda al bivio. Ritrova il gol ma gioca poco". Da capire adesso se Massimo Oddo lo vorrà in pianta stabile nel suo (nuovo) MIlan Futuro, ma questo è tutto da vedere.