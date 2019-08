Il QS in prima pagina: "Allarme attacco per il Milan di Giampaolo. Pochi i gol nei test"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportiva dedica spazio in prima pagina anche al Milan e alle difficoltà dei rossoneri a segnare in queste prime amichevole estive: "Allarme attacco per il Milan di Giampaolo. Pochi i gol nei test. E Piatek non è ancora Pistolero". Nelle quattro amichevoli contro Novara, Bayern Monaco, Benfica e Manchester United, i rossoneri hanno segnato solo due gol (THeo Hernandez e Suso).